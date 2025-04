Um homem foi condenado por incendiar a casa e tentar matar esposa e filho em Bocaiúva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O caso ocorreu em 30 de abril de 2024 e o réu foi condenado a 38 anos, 1 mês e 27 dias de prisão em regime fechado.

A decisão do Tribunal do Júri de Bocaiúva do Sul condenou o homem pelos crimes de tentativa de feminicídio contra sua esposa e tentativa de homicídio contra o filho, que na época tinha nove anos. A promotoria ainda sustentou as teses de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas, que estavam desarmadas.

O réu não foi condenado pelo crime de estupro, porque o Tribunal do Júri de Bocaiúva do Sul não avaliou que as provas apresentadas eram suficientes.

Segundo a investigação da Polícia Civil do Paraná (PC-PR), as agressões foram iniciadas quando a esposa se recusou a fritar um pastel para o marido.