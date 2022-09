Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O juiz federal Rogério Cangussu Dantas Cachichi reuniu-se na tarde desta quinta-feira (8) com o presidente do Sindicato Rural Patronal de Santo Antônio da Platina, José Afonso Junior. O magistrado estava acompanhado pelo presidente da Câmara de Vereadores, José Jaime Paula Silva (União Brasil), o Mineiro, durante visita de cortesia na sede da instituição.

Em julho, Cangussu foi homenageado com o Título de Cidadão Honorário de Santo Antônio da Platina, proposto pelo vereador Mineiro. O magistrado foi o responsável por determinar as concessionárias de pedágio o cumprimento da lei e dos contratos, proibindo cobranças ilegais, pauta que mobilizou várias frentes da sociedade antes do encerramento das concessões das rodovias no Paraná. Também concedeu, a partir de 2018, liminares determinando às concessionárias do pedágio a execução das obras previstas em contrato no Norte Pioneiro.

“É sempre uma honra receber no Sindicato Rural Patronal figuras ilustres como o Exmo juiz federal Rogério Cangussu e o nosso presidente (da Câmara Municipal) Mineiro. O doutor Rogério dispensa apresentação, sobretudo por estar à frente de causas importantes que impactam diretamente na vida da população do Norte Pioneiro, como no caso do pedágio, por exemplo”, comentou Junior Afonso.