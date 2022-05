Mary Hellen Coelho Silva, 22 anos, a mineira que foi presa na Tailândia, em fevereiro, foi condenada a nove anos e seis meses de prisão pelo crime. O julgamento ocorreu na quarta-feira (11) e foi informado no dia seguinte pelo consulado brasileiro na Tailândia à advogada da jovem, Kaelly Cavoli Moreira, nests quinta (12).

O julgamendo do paranaense Jordi Vilsinski Beffa, que foi preso junto com Mary Hellen e mais outro brasileiro, poderá ocorrer na próxima terça-feira (17).

Em seu perfil no Instagram, a advogada de Mary Hellen se pronunciou sobre a condenação:

“A defesa de Mary Hellen Coelho, brasileira detida na Tailândia, através desta nota informa que a brasileira já foi a julgamento perante as autoridades tailandesas e recebeu a pena de 9 anos e 6 meses de prisão, sendo divididos em dois anos por crime civil e 7 anos e seis meses por crime penal. Atualmente aguardamos a cópia dos documentos referentes ao processo para que possamos estruturar os próximos passos”, i nformou Kaelly.

Mary Hellen, que é natural de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, foi presa na Tailândia em fevereiro deste ano junto com outros dois brasileiros. Entre eles, estava Jordi, que é de Apucarana, no norte do Paraná. Todos saíram juntos do aeroporto de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, rumo à Tailândia, com drogas na bagagem. Só Mary Hellen transportava 15 quilos de cocaína, avaliados em R$ 7 milhões pelas autoridades de segurança tailandesas.

O medo das famílias dos jovens presos era o de que fossem condenados à pena de morte, penalidade prevista na legislação tailandesa, onde o crime de tráfico de droga costuma ser julgado com rigor. Mas, diante do resultado da condenação de Mary Hellen, há expectativas de que Jordi pegue condenação menor, já que ele foi pego sozinho e com menos droga do que a mineira.

Jordi foi flagrado com 6,5 quilos de cocaína, no valor de 19,5 milhões de baht (moeda local), equivalente a R$ 3 milhões