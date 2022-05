Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Há exatos seis meses, o Brasil perdia o principal nome da música sertaneja na atualidade. A cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas morreram em um acidente aéreo, em Caratinga, Minas Gerais. As investigações sobre os responsáveis, no entanto, estão paralisadas há um mês.

O motivo da paralisação foi um impasse sobre quem deveria comandar as investigações: a Polícia Civil ou a Polícia Federal. A decisão da Justiça saiu apenas semana passada.

Acontece que em 8 de abril a Polícia Civil interrompeu as investigações sobre as causas do acidente, após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ser acionado para decidiu quem seria o responsável pelo julgamento.

Para ler a matéria completa no portal Metrópoles, clique aqui.