A Promotoria de Justiça de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do estado, está com inscrições abertas até 27 de janeiro para processo seletivo visando ao preenchimento de uma vaga de residente em Direito e formação de cadastro de reserva.

Acesse aqui o edital

Condições: ser graduado em Direito e estar matriculado em curso de pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado ou estágio pós-doutoral) na área de Direito que tenha compatibilidade temática com a área de atuação da Promotoria. Ver outras condições no edital.

Inscrição: via formulário ou por envio das informações e documentos solicitados no edital do concurso para o e-mail jacarezinho.1prom@mppr.mp.br

Documentos necessários: ver edital.

Auxílio: bolsa de R$ 3 mil e vale-transporte de R$ 242.

Carga horária: 30 horas semanais (6 horas diárias, de segunda a sexta).

Processo seletivo: 1) prova escrita no dia 31 de janeiro, às 9 horas, no Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual do Norte do Paraná – Uenp (Avenida Manoel Ribas, 711); 2) entrevista em data e horário a serem divulgados posteriormente.

Divulgação dos resultados: no site da Escola Superior do MPPR.

Mais informações: no edital ou pelo telefone (43) 3525-0047