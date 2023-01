Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um médico veterinário do bairro Vila da Serra, em Nova Lima, está em busca de um gato da raça Bengal, ou gato-de-bengala, que foi solto em uma mata da cidade após moradores o confundirem com uma onça. O tutor, Rodrigo Calil, conta que tudo aconteceu antes mesmo de ele acordar.

“O que aconteceu foi surreal. Acordei hoje 7h e notei que minha gata, da raça Bengal, não estava aqui. Nesse período entre eu levantar e ver que ela tinha sumido, entrei no grupo do condomínio e vi que as pessoas estavam desesperadas achando se tratar de uma onça”, relatou.

Ao ver as mensagens no WhatsApp, Rodrigo soube que o porteiro do condomínio já havia acionado o Corpo de Bombeiros. Uma equipe esteve no local, encontrou o felino na escada de serviço e o soltou em uma mata próxima.

Gato é vendido a R$ 7 mil

Massinha, como é chamada pelo tutor, é uma gata filhote, de sete meses. O gato-de-bengala é uma raça híbrida, ou seja, é um meio-termo entre uma raça selvagem e uma raça doméstica. O animal é conhecido por ser um dos felinos mais caros do mundo, cujo valor pode chegar a R$ 7 mil.

É surreal, é uma sequência de erros uma atrás da outra. Um despreparo de um condomínio grande, um despreparo de uma equipe do Corpo de Bombeiros, que supôs que era um animal silvestre e o soltou na mata do Belvedere, que é um local residencial”, desabafou o veterinário.

