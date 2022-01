Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O passeio Macuco Safari, realizado no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná, seguirá operando normalmente a partir desta terça-feira (11), ou seja, se aproximando das Cataratas. A Marinha do Brasil havia determinado, nesta segunda-feira (10), que os barcos não chegassem perto das rochas das quedas d’água. O ofício temporário foi emitido após a queda de um paredão que matou dez pessoas em Capitólio, Minas Gerais, no último sábado (8).

A decisão de retomar os passeios aconteceu, no final da tarde desta segunda-feira, depois de reunião entre representantes da Marinha, do Parque e do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), órgão ambiental do governo brasileiro, em que se chegou a conclusão de que não há motivos para a restrição. Foram fornecidas maiores informações sobre os procedimentos de monitoramento e segurança relacionados às atividades de visitação no local.

Em nota, o Parque Nacional do Iguaçu afirma que o passeio é seguro e possui as principais certificações com padrões internacionais.