Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Em clima de romance, câmeras de monitoramento do flagraram um casal de onças-pintadas ‘dando um rolê’ no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, Região Oeste do Paraná. As imagens viralizaram nas redes sociais e internautas se encantaram com a beleza dos animais:

“É muita lindeza. Meu Deus! Que imagem lindíssima”, disse um dos seguidores.

Os vídeos são de armadilhas fotográficas do Projeto Onças do Iguaçu. Os nomes dos celebres namorados são: Indira, também conhecidada como a ‘Diva do Rolê’, e Peter (o mandíbula de ouro). O vídeo foi divulgado na noite desta terça-feira (23).

De acordo com dados divulgados em dezembro do ano passado, estima-se que, em média, 24 onças vivam do lado brasileiro do Parque Nacional do Iguaçu.

A página oficial do projeto celebrou o registro dos animaizinhos e acredita que terão filhotinhos fofinhos:

“Dá até um quentinho no coração ver essas duas onças maravilhosas juntas. Pense nos filhotes lindos que isso pode gerar, ‘miagente’ (sic)’, comentou nas redes sociais.

Peter (o mandíbula de ouro)

Peter é um macho de onça-pintada que já ficou famoso destruindo armadilhas fotográficas do Parque Nacional do Iguaçu também apareceu em janeiro.

Naquela vez, Peter apareceu em um momento “fofo” e bastante tranquilo. Segundo os especialistas, Peter andava sumido. O animal não era flagrado desde agosto de 2021, quando ele destruiu a armadilha. O macho foi visto pela primeira vez em junho de 2021 e recebeu o nome de um pioneiro do trabalho com onças no Brasil, Peter Crawshaw, que morreu em abril vítima da Covid-19, as informações são do Portal Catve.

Onça Indira é flagrada circulando no Parque Iguaçu

Em dezembro de 2021, a Indira, uma das onças que habitam o Parque Nacional do Iguaçu, foi flagrada mais uma vez pelos pesquisadores que coordenam o projeto de conservação da espécie. Desta vez a filmagem foi feita por uma das pessoas que circulam regularmente pela parque e auxiliam no cuidado com os animais. Outro caso de onça no Parque Nacional do Iguaçu

Filhote

Em janeiro, um novo filhote de onça-pintada foi flagrado no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, na Região Oeste do Paraná. De acordo com pesquisadores do Projeto Onças do Iguaçu, o animal ainda não havia sido visto no Brasil e na Argentina.

O flagra foi registrado graças às 60 armadilhas fotográficas instaladas no Parque. O filhote de onça-pintada é um macho. Conforme os especialistas, ele foi identificado como “inédito” por meio do padrão de manchas, que funcionam como uma espécie de impressão digital, pois são únicas em cada animal.