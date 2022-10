Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O CastraPet Paraná (Programa de Esterilização de Cães e Gatos) passa por nove municípios até o próximo domingo (23), com a previsão de esterilizar gratuitamente mais de 1,4 mil animais. Nesta segunda-feira (17) os pets foram castrados em Rondon – o Paraná atinge a marca de 43 mil animais atendidos em 141 municípios do Estado desde 2019.

A ação é uma iniciativa promovida pelo Governo do Estado, através da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), e conta com o apoio das prefeituras, que cadastram as famílias beneficiadas.

O programa está inserido no contexto da saúde única, que relaciona a saúde animal com a do homem e o meio ambiente. Assim, ao contribuir para a redução da superpopulação de animais nas ruas, o procedimento também diminui o risco de abandono, maus-tratos e de zooneses.

O secretário Everton Souza diz que até o início do ano que vem o CastraPet Paraná atingirá 68% dos municípios. “Até março do ano que vem, chegaremos a 275 municípios atendidos. Os investimentos são de R$ 15,6 milhões desde 2019, oriundos do Tesouro Estadual e de emendas parlamentares”.

ORIENTAÇÕES– Para a cirurgia, é necessário que o animal esteja em jejum de alimentos sólidos por um período de oito horas antes do procedimento e de líquidos por, pelo menos, quatro horas. Após a castração, os tutores recebem orientação, medicação pós-operatória e os pets saem da cirurgia com microchip de identificação.

Confira os municípios que recebem o castramóvel nesta semana:

18 (terça-feira) – Indianópolis