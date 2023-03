Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Matinhos, no litoral do Paraná, está passando por um surto de dengue. Os atendimentos a casos suspeitos da doença, conforme a prefeitura, mais que dobraram na Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

O aumento levou a prefeitura a tomar algumas medidas, como a contratação de mais um médico para atendimento na UPA, totalizando cinco, e o aumento no número de agentes de endemias.

As fiscalizações de terrenos baldios e propriedades que possam apresentar focos do mosquito também foram intensificadas.

A prefeitura pede ajuda aos moradores no combate aos criadouros do mosquito e para denunciarem casos e locais de possíveis focos à Ouvidoria do Município (Fone: 41 3971-6000 ou e-mail: ouvidoria@matinhos.pr.gov.br)