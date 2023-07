Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um fotógrafo conseguiu registrar em imagens o raro momento em que duas onças realizam um “cabo de guerra” com uma sucuri-amarela, no Pantanal, em Mato Grosso.

O raro registro foi feito pelo fotógrafo Michel Zoghzoghi, durante sua passagem pela região Centro-Oeste do país. As imagens foram publicadas no perfil Biodiversidade Brasileira, no Twitter, chamando a atenção dos internautas.

As onças, uma mãe e um filhote, estavam brincando com a cobra, puxando-a com a boca, antes de compartilhar a refeição. O ato de brincar com a presa antes de devorá-la é um comportamento comum entre os felinos. O objetivo é cansar o animal caçado por elas e reduzir o risco de se machucarem com dentes, bico ou garras.

Elas também se divertem com o movimento da presa, mesmo que não estejam com fome. Esse comportamento vem dos seus ancestrais selvagens e pode ser visto em gatos domésticos, como explica um estudo publicado pela revista Live Science.

A SUCURI-AMARELA

A sucuri-amarela pertence à família Boidae, originária da América do Sul. Ela não tem veneno e mata suas presas por constrição, ou seja, apertando-as até sufocá-las.

Algumas de suas presas são capivaras, jacarés e até mesmo as onças-pintadas. Ela é menor que a sucuri-verde, mas pode atingir até 4,6 metros de comprimento.