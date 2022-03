Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A morte de um cavalo supostamente por maus tratos gerou grande comoção em Carlópolis durante a semana passada. O fato foi relatado à Tribuna do Vale por cidadãos que cobram medidas a respeito do caso.

Segundo a denúncia, que veio acompanhado com foto, o cavalo morreu após horas preso no mesmo lugar e, ao menos aparentemente, sem nenhum tipo de cuidado ou maior preocupação por parte de seu proprietário.

O caso já é investigado pela Polícia Civil do município, que abriu inquérito para apurar as circunstâncias e a possibilidade de maus tratos, o que é crime.