Wesley Oliveira, 21, condutor do GM/Corsa que colidiu frontalmente com uma carreta na manhã desta terça-feira (17), na BR-153, entre Santo Antônio da Platina/PR e Jacarezinho/PR, não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta das 21h na Santa Casa de Jacarezinho.

O acidente aconteceu no Km 31, em frente ao Posto Acaron. Ele estava sozinho e ficou preso entre as ferragens do veículo. O resgate mobilizou equipes de socorristas da Econorte e do Corpo de Bombeiros dos dois municípios.