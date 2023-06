Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A família de um aluno de 12 anos abriu um boletim de ocorrência para denunciar agressões e racismo durante o horário do recreio de um colégio estadual em Cascavel, no oeste do Paraná.

De acordo com a mãe, o filho foi agredido por quatro adolescentes que o xingam de “macaco, preto e pobre”.

Os quatro envolvidos tiveram que comparecer ao colégio acompanhados dos pais. O Núcleo Regional de Educação acompanha o caso e deve tomar medidas nos próximos dias.

Os alunos envolvidos e a vítima seguem estudando na instituição.