O ator Ryan Grantham, de 24 anos, matou a própria mãe e planejava assassinar o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Segundo informações da CBC News, ele está sendo julgado pelo Supremo Tribunal da Colúmbia Britânica, na cidade canadense de Courtenay após confessar os crimes. A previsão é de que o artista seja condenado à prisão perpétua.

Ryan Grantham é conhecido principalmente pelo papel de Jeffery Augustine em Riverdale e de Todd em Supernatural. Ele ainda interpretou Rodney James no primeiro filme de Diário de Um Banana, lançado em 2010.

De acordo com promotores que atuam no caso, Ryan Grantham assassinou a mãe, Barbara Waite, no dia 31 de março de 2020, com um tiro na cabeça, enquanto ela estava de costas, tocando piano.