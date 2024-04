Um avião com drogas foi interceptado nas proximidades de Londrina, no norte do Paraná, pela Força Aérea Brasileira (FAB), na manhã desta terça-feira (9). O piloto fez um pouso forçado em uma pista de terra perto de Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo.

De acordo com a FAB, o avião veio do Paraguai, ingressou no espaço aéreo brasileiro pela fronteira com o Mato Grosso do Sul e não tinha plano de voo. O Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) e a Polícia Federal (PF) passaram a monitorá-lo e constataram que a matrícula era clonada.

Diante desse cenário, duas aeronaves de defesa acompanharam o avião conforme as Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo (MPEA), que o classificaram como suspeito.

Mesmo com a determinação de pouso obrigatório em Londrina, o piloto não cumpriu. No entanto, realizou o pouso forçado na cidade paulista. Com isso, a PF assumiu o caso, prendeu o homem que estava a bordo e apreendeu a carga, identificada como pasta base de cocaína.

Assista ao momento que o avião carregado de drogas é acompanhado pela FAB:

