Uma mulher de 30 anos morreu na última quinta-feira (26), em um acidente de trânsito no município de Maravilha, no Oeste de Santa Catarina. A filha da vítima de apenas dois anos também estava no veículo e sobreviveu. Ela foi encontrada ao lado do corpo da mãe. A criança ficou sozinha por quase um dia até o automóvel ser localizado pelas autoridades locais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o carro da vítima foi localizado na manhã da última sexta-feira (27), a mulher identificada como Carolina Nadir Weizenmann, foi encontrada morta no banco do motorista. Ao lado do corpo dela estava a bebê de dois anos, com um corte na cabeça, escoriações pelo corpo e sinais de hipotermia.

Segundo o portal ND+, a criança foi levada ao Hospital São José, em Maravilha. A assessoria do hospital informou que a bebê está bem. Os médicos aguardam os resultados do exames como tomografia e raio-x. A menina está acompanhada do pai e da avó.