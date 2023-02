Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motociclista que deu um tapa na bunda de uma mulher, de 35 anos, que voltava da academia, na região da Vila Estrela, no bairro Oficinas, em Ponta Grossa, no Paraná, foi identificado pela Polícia Civil. O caso aconteceu no dia 31 de janeiro, por volta das 6h40. Câmeras de segurança no local registraram o crime.

Nas imagens, é possível ver o motociclista assediando a pedestre e na sequência se desequilibrando do veículo, caindo no chão. Assista abaixo:

Logo após o crime foram iniciadas as diligências, resultando na identificação do suspeito, 32 anos, dias depois. Ele foi interrogado e indiciado pela prática do crime de Importunação Sexual, com pena que pode chegar a cinco anos de reclusão.

A motocicleta utilizada no crime foi apreendida e está à disposição da Justiça.