Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um cavalo solto na pista provocou um acidente na noite de ontem (2), no km 19 da BR-153, no perímetro de Jacarezinho/PR. Segundo informações, um GM/Celta seguia sentido ao bairro Aeroporto quando a motorista se deparou com o animal na rodovia, ela não teve tempo de desviar e acabou colidindo contra o mesmo.

Com o impacto, o animal ficou caído no meio da rodovia. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e rapidamente estiveram no local, realizaram a sinalização da rodovia orientando o trânsito para evitar novos acidentes e socorreram a motorista do carro, que sofreu ferimentos leves, sendo encaminhada ao pronto-socorro pela equipe do Samu.

A Polícia Rodoviária Federal permaneceu no local até que o animal fosse retirado e a rodovia liberada.