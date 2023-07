Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na tarde desta terça-feira (4), cinco aeronaves vão continuar as buscas pelo avião monomotor que desapareceu na Serra do Mar, no Litoral do Paraná. Segundo informações do Governo do Paraná, estarão presentes um helicóptero Black Hawk e um avião pelicano do Salvaero (FAB), um helicóptero da Casa Militar do Governo do Paraná (Resgate 04) e dois helicópteros do BPMOA (Falcão 12 e 13, equipados com infrared).

Ainda, pelo Corpo de Bombeiros, 16 militares estão mobilizados nas buscas por terra.

Estavam na aeronave o piloto, Jonas Borges Julião, e dois passageiros que são servidores do governo do Paraná, Felipe Furquim de Oliveira e Heitor Genowei Junior. A aeronave saiu de Umuarama na manhã de segunda-feira (3) e não chegou ao destino.