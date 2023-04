Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O cantor sertanejo Wandinélio Rosa Santana, de 33 anos, conhecido como Nélio Santana, morreu ao ser atingido por um caminhão na madrugada de sábado (15), na rodovia GO-060, em Goiás.

O caminhão entrou na contramão e colidiu com o carro em que Nélio estava. Conforme as testemunhas, havia muita neblina na estrada no momento do acidente.

Com o impacto, Nélio Santana ficou preso às ferragens do veículo e morreu no local. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves.

O sertanejo ia de Goiânia para Anicuns para visitar a mãe e as filhas.

Tinha muita neblina na estrada. Lá um ônibus sentido a Goiânia e atrás do ônibus estava o caminhão carregado de areia e correndo muito. Não dava para frear, então ele jogou na contramão e passou por cima dele”, explicou a esposa da vítima, Aldenir Santos.