Duas pessoas ficaram feridas em um capotamento na PR-439, em Santo Antônio da Platina, na noite de ontem (13). O acidente aconteceu por volta das 19h40, no km 54+700, no sentido Santo Antônio da Platina a Ribeirão do Pinhal.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro, um Honda Civic com placas de Londrina, perdeu o controle em uma curva fechada e capotou à margem direita da pista. O motorista, de 41 anos, e o passageiro, de 66 anos, sofreram ferimentos e foram encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal de Santo Antônio da Platina pelo Siate.

A PRE informou que o tempo estava bom e a pista estava seca no momento do capotamento. As causas do acidente são investigadas.