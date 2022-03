Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Durante os cinco dias do feriado, a Polícia Militar do Paraná atendeu 219 ocorrências de pertubação de sossego no litoral do estado, o qual resultou em 49 pessoas encaminhadas. Conforme o relatório da PM diante de tais números, a ocorrência dessa natureza se tornou a mais atendida durante o Carnaval.

Segundo a PM, a atuação da Patrulha do Sossego aconteceu em conjunto com a Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU). Somente a Patrulha abordou mais de 200 pessoas, registrou 50 Boletins de Ocorrência por perturbação e apreendeu 36 conjuntos de som.

De acordo com a corporação, a agilidade ocorreu devido a ampliação da atuação das equipes.