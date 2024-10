Um acidente envolvendo um carro Mitsubishi ASX foi registrado no Jardim Carvalho, em Ponta Grossa. A situação aconteceu na tarde da última sexta-feira (25), na Avenida Monteiro Lobato.

Imagens obtidas pelo portal aRede mostram o momento em que o veículo em alta velocidade perde o controle, “voa”, derruba um tapume metálico, invade um terreno e atinge motocicletas estacionadas. O carro só parou ao bater no muro de um condomínio residencial.

A frente do veículo ficou totalmente destruída pelo impacto. Parte do muro do condomínio que o carro atingiu em seguida do tapume metálico também foi danificada.

Segundo o aRede, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou o socorro do motorista, de 33 anos, que foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Paula, com suspeita de luxação no cotovelo esquerdo.

Assista o Vídeo👇

https://www.instagram.com/reel/DBrknziSDWS/?igsh=MXdmcWk1czR5Y3diZw==