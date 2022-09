Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma criança de três anos morreu nesta sexta-feira (16) após ser ejetada de um carro em um acidente na BR- 369, em Cascavel, no oeste do Paraná. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme a polícia, o carro onde estava a criança e dois adultos se deslocava pela rodovia no sentido Corbélia-Cascavel. O veículo diminuiu bruscamente a velocidade para entrar à esquerda e não aguardou à direita para cruzar a via.

Um outro carro que seguia no mesmo sentido não conseguiu diminuir a velocidade e acabou batendo na traseira do veículo que saiu da pista e capotou, momento em que a criança foi ejetada por não estar usando a cadeirinha.