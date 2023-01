Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma criança, de três anos, está entre os sete mortos em um acidente com um ônibus de viagem da Viação Catarinense, em Fernandes Pinheiro, na Região Central do Paraná, na madrugada desta terça-feira (31). O veículo saiu da pista na altura do Km 232, sentido Irati.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a criança que morreu é de nacionalidade argentina. A mãe dela também entrou em óbito no local.

Além disso, há uma terceira mulher argentina que perdeu a vida e quatro homens.

“Infelizmente tivemos sete óbitos com idades que variam de três a 50 anos. Várias pessoas de diversos locais, tanto do Brasil quanto de fora. Haviam alemães, franceses, paraguaios e argentinos no coletivo”, disse a capitã Carla Spak, em entrevista ao repórter Paulo Sava da Rádio Najuá de Irati.