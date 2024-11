Um homem e uma criança morreram após um acidente entre carro e ônibus na Estrada da Ribeira, em Colombo, Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na madrugada deste sábado (23).

Segundo o Tenente Gabriel do Corpo de Bombeiros, quando as equipes de resgate chegaram ao local o homem e a criança já estavam mortos, mas uma segunda vítima foi resgatada do carro.

“A segunda criança foi retirada do veículo com ferimentos graves para atendimento na ambulância. Posteriormente, com a chegada do médico no local, ela foi encaminhada a um hospital. São ferimentos graves na região da face, crânio, então inspira muitos cuidados, felizmente o atendimento foi feito de forma ágil e ela já foi encaminhada ao hospital”, explicou o tenente.

O motorista do ônibus envolvido no acidente, Gilmar Martins, explicou que o condutor do carro invadiu a pista contrária e isso ocasionou a colisão.

“Estou descendo para retornar a minha cidade, não deu tempo de pensar, só vi a luz do veículo invadindo a pista contrária, não venceu fazer a curva, estava em alta velocidade, tirei um pouco para minha direita, mas não foi possível evitar a colisão. Se eu não tivesse tirado seria muito pior”, pontuou o motorista.

Martins ainda afirmou que a porta do ônibus ficou presa no barranco e ele teve que forçar a saída do veículo antes de checar o estado de saúde dos passageiros do carro.

“Aí a preocupação era com o pessoal no carro. Até parou um motoqueiro, até pedi para ele ver se o motorista estava vivo, infelizmente não foi possível ainda pegar com vida”, completou o motorista, que havia comprado recentemente por R$ 50 mil o ônibus.