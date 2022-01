Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma criança de 11 anos morreu, nesta terça-feira (18), por intoxicação exógena, exposição a substâncias químicas, em Arapongas, norte do Paraná. A família relatou no Pronto Atendimento Infantil (PAI) que ela inalou o conteúdo de um desodorante aerossol.

Foi informado que a menina estava em casa, no Jardim São Carlos, brincando com o frasco. Ela teria, então, inalado certa quantidade do produto, caído e perdido os sentidos. Conforme nota emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, a vítima deu entrada no PAI já em parada cardiorrespiratória.

A garota foi atendida pela equipe médica com cardiologista e pediatra. Foram feitas manobras de reanimação e ventilação mecânica. Entretanto, não foi possível reverter o quadro e a criança morreu.O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por análises e confecção laudo para investigar o motivo do óbito.