A temporada de verão começou com afogamentos e ocorrências no litoral paranaense. Nos últimos cinco dias, dois homens morreram após mergulhar em praias do Paraná. A primeira morte foi registrada no dia 21 de dezembro e o segundo caso no último domingo, dia 26. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ambos os casos aconteceram em faixas não protegidas por Guarda-Vidas.

Os profissionais em ação no litoral orientam que os veranistas fiquem atentos às áreas sinalizadas com bandeiras e não entrem no mar em faixas sem proteção. O cuidado deve ser redobrado com crianças, visto que além do risco de afogamento podem se perder devido ao movimento desta época do ano. Para ajudar a diminuir os casos, a Polícia Civil distribui pulseiras de identificação para os menores.

Afogamentos no litoral

A primeira morte registrada na operação verão, que começou no dia 19 de dezembro, foi confirmada no dia 21. Um professor, de 25 anos, morreu após mergulhar na Praia das Encantadas, na Ilha do Mel. O rapaz acessou o mar em uma região próxima ao trapiche, onde não estão posicionados guarda-vidas.

Lucas Felipe de Oliveira era morador de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, e atuava como professor de Educação Física, em Campo Largo. O corpo da vítima foi sepultado na capital no dia 22.

Neste domingo (26), foi confirmada a segunda morte por afogamento no litoral. Um homem, de 31 anos, morreu após mergulhar na praia Barra do Saí, em Guaratuba. A equipe de resgate utilizou moto aquática e helicóptero durante o resgate, porém, o homem foi encontrado em parada cardiorrespiratória.

Os socorristas tentaram reanimar a vítima, Robson Vogler não resistiu. O homem era morador de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, e deixa esposa e duas filhas.