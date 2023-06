A vítima foi identificada como o filho do prefeito de Lidianópolis , Adauto Mandu (Podemos).

Equipes de resgate foram acionadas, mas o jovem estava sem vida, conforme a PRE. As causas do acidente serão investigadas.

Em nota, a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) lamentou a morte do menino.