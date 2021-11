Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou, nesta segunda-feira (22), o pagamento de promoção para 724 policiais civis. Essa valorização no quadro de funcionários da Polícia Civil do Paraná terá um impacto financeiro de R$ 556 mil por mês para a Secretaria estadual de Segurança Pública.

“Temos uma série de ações em andamento para a segurança pública e essa é mais uma delas. Esse reconhecimento dos profissionais é muito importante. As promoções viabilizam o crescimento do policial na carreira e traz reflexos positivos no dia a dia”, destacou o governado Ratinho Junior.

“A Polícia Civil agora conta comextrajornada, não cuida mais depresose está sendo reequipada com novos equipamentos e estruturas físicas, como asDelegacias Cidadãs.

, para fechar, realizamos neste ano o concurso público para400 novos profissionais, melhorando o nosso quadro”, acrescentou.

Serão beneficiados, segundo os decretos assinados, agentes em operações policiais, papiloscopistas, escrivães, investigadores e delegados de polícia. A promoção na carreira é a mudança de classe para outra imediatamente superior. Ela ocorre pelos critérios de antiguidade e merecimento.

“É um ato importantíssimo. Mais uma vez as promoções foram excepcionalizadas dentro do contexto e das restrições orçamentárias decorrentes da pandemia. Com esse ato se reconhece o grande trabalho que vem sendo executado pelos policiais civis em todo o Estado. São 724 pessoas. É muito importante. Eles esperam o ano todo e ela foi efetivamente executada”, disse o delegado-geral da Polícia Civil, Silvio Jacob Rockembach.

Segundo o secretário da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares, a valorização do profissional da área é prioridade para o Governo. “Há poucos meses autorizamos as progressões e agora promoções. É um trabalho que valoriza o nosso pessoal. Servidores motivados nos ajudam a trabalhar cada dia mais em prol da população paranaense”, disse.

PROGRESSÕES– Em agosto, o governador já tinha autorizado o pagamento de promoções e progressões de9.860 profissionaisda Secretaria de Estado da Segurança Pública. Na ocasião, foram atendidos 1.546 profissionais da Polícia Civil.