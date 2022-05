Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma discussão entre irmãos deixou um homem, de 30 anos, ferido na Vila Carli de Guarapuava, no final da tarde de segunda-feira (9). Ele foi esfaqueado pelo próprio irmão que foi detido pela Polícia Militar (PM).

De acordo com a PM, o detido tem 39 anos e contou aos policiais que estava bebendo com a vítima, até que ambos se desentenderam. O suspeito diz que feriu o irmão com o canivete. O motivo da discussão não foi divulgado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado no local. A vítima apresentava ferimentos profundos no braço esquerdo e um corte no abdômen. O ferido foi encaminhado ao hospital Santa Tereza.