Um homem está sendo investigado por aplicar golpes pedindo doações após desviar sinal de emissora religiosa de Curitiba. O suspeito, que é de Pernambuco, na região Nordeste do Brasil, retransmitia um programa exibido pela emissora em uma outra plataforma. Ao todo, ele desviou R$ 300 mil.

Conforme a Polícia Civil do Paraná (PCPR), durante a exibição ilegal, o suspeito solicitava o envio de doações que teriam como finalidade financiar a continuidade dos trabalhos religiosos do canal. No entanto, o dinheiro era destinado a uma conta bancária que pertencia a ele.

Com o apoio da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), nesta quinta-feira (8) foram apreendidos celulares, computadores e aparelhos eletrônicos que eram utilizados nas transmissões. As apreensões aconteceram durante o cumprimento de três mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao suspeito que aplicou o golpe em emissora religiosa.

O homem foi encaminhado à delegacia e confessou o crime. As investigações seguem em andamento.