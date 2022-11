Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi preso em flagrante em Realeza, no Sudoeste do Paraná, transportando três fuzis e mais de um quilo de maconha. Ele passava de carro por uma manifestação na PR-182 quando foi abordado por policiais militares. O material estava escondido no painel do carro.

A Polícia Militar (PM) fazia policiamento preventivo no ponto de manifestação na rodovia quando o motorista passou e ficou nervoso ao ver as viaturas. Os policiais notaram o nervosismo e mandaram o suspeito parar.

Numa rápida olhada ao carro, os policiais já notaram o painel adulterado e um forte cheiro de maconha. Assim que desmontaram o painel, já localizaram três fuzis da marca Colt, calibre 7,62. Dois deles estavam completos e o terceiro sem uma das peças, a coronha.

Já os tabletes de maconha totalizaram 1.240 gramas, ou seja, pouco mais de um quilo. Todo o material estava dividido em pequenos tabletes.

O suspeito acabou contando aos policiais que entregaria as armas e drogas em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná. O homem foi preso em flagrante por posse de armas e drogas e levado à 19ª Subdivisão de Polícia, em Francisco Beltrão.