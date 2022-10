Homem quebra urna a pauladas e é detido em Goiânia; vídeo

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi flagrado quebrando uma urna eletrônica durante as Eleições 2022, neste domingo (2/10), na capital goiana. O caso aconteceu no Colégio Master, no Setor Vila Boa. A Polícia Militar (PM) foi acionada para a ocorrência e o suspeito foi levado para a sede da Polícia Federal.

Um vídeo registrou o momento em que o homem quebra a urna.

Ao Metrópoles, a Polícia Militar informou que “um indivíduo aparentemente com problemas psicológicos danificou uma urna com um pedaço de pau”. Uma nova urna foi colocada no local.