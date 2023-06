Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma idosa de 91 anos morreu nesta quinta-feira (8) engasgada com um pedaço de maçã preso na garganta, em Londrina, no norte do Paraná.

Familiares da vítima ligaram para o Corpo de Bombeiros quando perceberam que ela estava passando malcom e receberam orientações de como fazer manobras para salvar a idosa.

Apesar da vítima ter sido socorrida pelos familiares, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ela teve uma parada cardiorrespiratória e morreu dentro de casa.

De acordo com os bombeiros, os profissionais tentaram reanimá-la durante 30 minutos. A londrinense faria aniversário neste mês, de acordo com vizinhos.