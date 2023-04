Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 61 anos foi esfaqueado pelo próprio irmão, de 54 anos, durante o velório da mãe dos dois, em Panambi, no noroeste do Rio Grande do Sul, no domingo (9). Segundo informações da Polícia Militar, os irmãos já tinham desavenças há alguns anos.

Segundo o portal GaúchaZH, o acusado fugiu antes da chegada da PM. O irmão ferido foi encaminhado ao hospital da cidade e passou por uma cirurgia na região do abdômen. Ele segue em observação na unidade de internação da instituição de saúde.

Um terceiro irmão que socorreu a vítima informou que o acusado é morador de Santa Rosa e estava na cidade para o velório da mãe. A Polícia Civil de Panambi abriu um boletim de ocorrência para investigar o caso. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro do acusado que fugiu.