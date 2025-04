Um idoso de 66 anos, que estava em uma motocicleta, morreu após ser atingido na traseira por uma caminhonete na PR-585, em Toledo, na região oeste do Paraná, na noite do último sábado (26)

O grave acidente foi registrado no trecho entre São Pedro do Iguaçu e a PR-317, por volta das 18h45 no km 39 da via, segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual.

Idoso morre atingido por caminhonete: motorista de picape não se feriu

De acordo com o boletim da PM, o motociclista seguia sentido ao centro de Toledo quando foi atingida na traseira por uma caminhonete modelo S-10.

O idoso morreu ainda no local, já o condutor da picape não se feriu. Até o momento, não há informações sobre o que pode ter provocado o acidente. As causas estão sendo investigadas.