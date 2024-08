Um incêndio de grandes proporções destruiu parte da indústria Copacol, na cidade de Cafelândia, no oeste do Paraná. O fogo começou por volta das 20h30, desta quinta-feira (22), na Unidade Industrial de Aves. As chamas foram controladas durante a madrugada, porém, na manhã desta sexta (23), uma creche localizada na mesma região precisou ser evacuada.

Em nota, a Copacol informou que não houve vazamento de amônia e nenhum colaborador teve ferimentos. Apesar do fogo ter acontecido durante a noite, na manhã desta sexta (23) algumas ruas estavam interditadas e havia movimentação de ambulâncias e carros do Corpo de Bombeiros.

Em nota, a secretaria de Educação de Cafelândia informou os pais de alunos do CMEI Rosália Motter, que o local seria evacuado. O aviso era sobre um pedido das autoridades e as crianças que não pudessem ser buscadas pelos pais seriam transferidas para outra unidade de ensino. Confira o comunicado:

“Neste momento delicado, contamos com a compreensão e colaboração de todos. Recebemos a solicitação de que, por questões de segurança, o CMEI Rosália Motter seja evacuado. Pedimos que, os pais que tiverem condições de buscar deus filhos, entrem em contato com a equipe do CMEI preferencialmente através dos grupos de turma, para facilitar este contato. As crianças que não puderem ser buscadas pelos pais ou familiares, serão transportadas ao CMEI Anna Parcheta Franus na próxima hora. Pedimos a colaboração de todos nesse momento”.

Copacol emite nota após incêndio

Em nota divulgada na madrugada desta sexta-feira (23), a Copacol informou sobre o incêndio e reforçou que não há feridos. Confira o comunicado:

“Informamos que o incêndio registrado nesta quinta-feira (22/08) na Unidade Industrial de Aves em Cafelândia está controlado. O primeiro foco foi identificado às 20h30, quando a estrutura foi imediatamente evacuada e os colaboradores dispensados para retornar às suas casas em segurança. Além da Brigada de Incêndio da Cooperativa, o Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o controle do foco no início da madrugada desta sexta-feira (23/08). Não houve vazamento de amônia, nem feridos durante a ocorrência”.