Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um jovem de 19 anos morreu em um acidente de trânsito por volta das 14h deste domingo (13), na PR-092, em Wenceslau Braz/PR.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), uma moto Honda/CBX 250 Twister, com placa de Pinhalão/PR, conduzida pela vítima, trafegava pela PR-092 sentido Wenceslau Braz a Arapoti, quando no km 252 atingiu a lateral de carreta Scania/R500, com placas de Rinópolis/SP.

A vítima morreu no local do acidente, cuja circunstância será investigada pela Polícia Civil.