Um jovem de 20 anos morreu ao bater o carro que conduzia contra uma árvore no quilômetro 20 da PR-160, na altura de Sertaneja, no norte do Paraná, na madrugada deste domingo (06). Outros quatro jovens que estavam com ele no carro ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital.

Conforme informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o rapaz perdeu o controle do Golf que dirigia, saiu da pista e bateu diretamente contra um árvore. Não se sabe por qual motivo ele se perdeu ao volante. Conforme a polícia, o tempo estava nublado no momento, mas não chovia.

O acidente foi cerca de 50 minutos depois da meia-noite, no sentido Rancho Alegre a Sertaneja. O Golf tinha placa licenciada no município de Uraí.

Além do óbito do condutor, o acidente teve três feridos, todos passageiros do Golf: dois rapazes de 19 anos e outro de 18 anos. Todos foram levados ao Hospital Municipal de Sertaneja com ferimentos moderados.