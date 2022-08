Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O jovem Anderson Silva, de 24 anos, foi morto a tiros durante uma confraternização na madrugada deste domingo (28), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. De acordo com a Polícia Militar, a vítima teria acertado uma garrafa no atirador, que revidou com disparos de arma de fogo.

Conforme o portal aRede, informações extraoficiais apontam que o suspeito seria um policial militar, fato que não foi confirmado pelo comando do 1º Batalhão de Policia Militar (1º BPM).

“Considerando que a instrução processual ainda está em andamento por meio da produção probatória pela Polícia Civil, não podemos repassar maiores informações”, respondeu o 1º BPM.

O autor dos disparos teria saído da cena do crime com um carro, em alta velocidade. O socorro médico foi chamado, mas nada poder ser feito para reanimar Anderson, que morreu no local.

A Polícia Civil investiga o caso.