A Polícia Civil divulgou a identificação das quatro pessoas encontradas mortas dentro de um carro BMW, estacionado na rodoviária de Balneário Camboriú na manhã desta segunda-feira (1º). As vítimas foram identificadas como Gustavo Pereira Silveira Elias, 24 anos; Karla Aparecida dos Santos, 19 anos; Tiago de Lima Ribeiro, 21 anos; e um adolescente de 16 anos. Todos eram de Minas Gerais. As informações são do ND+.

O motivo das mortes ainda não foi confirmado, mas as investigações consideram a possibilidade de um vazamento de dióxido de carbono. Os corpos foram encontrados por volta das 7h30 no interior do veículo, e as equipes de socorro do Samu e Corpo de Bombeiros tentaram a reanimação por cerca de 40 minutos, sem sucesso, pois as vítimas apresentavam parada cardiorrespiratória.

Segundo uma mulher de 19 anos, que seria namorada de Gustavo, segundo a Polícia Militar, o grupo esperava ela chegar de ônibus na rodoviária para partirem todos para Florianópolis