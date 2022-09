Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Mãe e filho foram encontrados mortos em uma propriedade na linha Marmelândia, zona rural da cidade de Realeza, no Sudoeste do Paraná. A situação aconteceu na tarde desta segunda-feira (19) e a Polícia Civil investiga o caso. Além deles, outro filho da mulher também foi encontrado no local e foi socorrido com ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, havia sangue da porta da residência até o cômodo em que a mulher, uma idosa de 75 anos, foi encontrada. Os dois filhos da mulher, um homem de 54 anos e outro de 49 anos, foram encontrados em um galpão nos fundos da propriedade. O homem de 54 anos estava morto e o irmão foi socorrido e levado para o hospital, em estado grave.

As motivações do crime e autoria ainda não foram esclarecidas.