Um grave acidente entre dois carros deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas, na tarde deste domingo (13), em Taquaritinga, no interior de São Paulo. As mulheres que não resistiram eram mãe e filha, e ambas trabalhavam na área de estética e beleza. Os dois cachorros da família também morreram.

De acordo com a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), os veículos seguiam em sentidos opostos e bateram de frente enquanto trafegavam pela Rodovia Laurentino Mascari. As vítimas que não resistiram estavam em um Ford Fiesta, que ficou completamente destruído.

Já no outro veículo, um Fiat Siena, dois irmãos, de 62 e 67 anos, tiveram ferimentos graves e foram encaminhados a uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA).

Homenagens

Mãe e filha foram identificadas como Bernadete Calini, de 53 anos, e Bárbara Cabalini Brito, de 32, respectivamente. As mulheres eram moradoras de Taquaritinga, cidade com cerca de 60 mil habitantes, localizada na região central do estado.