Uma casa de madeira pegou fogo nesta quinta-feira (29) e ficou completamente destruída na Vila Fraternidade, em Londrina, no Norte do Paraná. A inquilina do imóvel, Dinamara Mota conseguiu salvar seis pessoas que estavam no local, entre elas quatro crianças.

Dinamara voltava do hospital quando percebeu uma fumaça saindo do imóvel. Ela correu para dentro e levou para fora do lugar seus quatro filhos, uma neta de três meses e o irmão de 17 anos de idade que moram com ela.