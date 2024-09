Uma motorista perdeu o controle do veículo e tentou pará-lo com o corpo, mas acabou sendo atropelada pelo próprio carro. O caso foi registrado em Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, na última sexta-feira (20) e as imagens do momento viralizaram nas redes sociais (assista abaixo).

A gravação mostra a mulher tentando parar o carro, em determinado momento, ela fica com metade do corpo para dentro do veículo e metade para fora. O carro para após colidir contra um muro.

Conforme o portal ND+, nenhum serviço de emergência foi acionado. Ninguém ficou ferido. A princípio, o nome da motorista não foi divulgado.

Mulher é atropelada pelo próprio carro; veja

https://www.instagram.com/reel/DARk1qUOq7q/?igsh=MXZoMHV5czJzdHAwMQ==