Uma mulher, de 33 anos, morreu após o carro que ela dirigia bater de frente em um caminhão bitrem, na BR-277, em Guarapuava, na região central do Estado, na noite de sábado (19).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , que atendeu a ocorrência, a motorista trafegava no sentido Prudentópolis, quando perdeu o controle do seu carro, um Celta com placa de Guarapuava, e invadiu a pista contrária, batendo de frente com o caminhão que vinha no sentido contrário.

O acidente ocorreu por volta das 20h40, no km 313 da rodovia, na região da Serra da Esperança. O motorista do caminhão, um homem de 56 anos, morador de Cascavel, não se feriu. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo para a ingestão de bebida alcóolica.

A equipe da concessionária Caminhos do Paraná apoiou a equipe PRF sinalizando a via e canalizando o trânsito. Equipes da Polícia Civil, IML e Perícia também estiveram no local para providenciar a liberação do corpo da vítima.