Um homem de 41 anos morreu após um grave acidente na rodovia PR-467, em Marechal Cândido Rondon, oeste do Paraná, no final da noite de ontem. De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Paraná, a vítima fatal dirigia um Corsa que bateu de frente com um caminhão que seguia no sentido contrário, por volta das 23h45 de sexta-feira (26).

O motorista do carro, identificado como Elton Conceição de Souza, foi socorrido com vida. Ele então foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Marechal Rondon. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, ele faleceu já no início da madrugada deste sábado.

O BPRv agora investiga as circunstâncias do acidente. A princípio, de acordo pelo relato do caminhoneiro envolvido no acidente, o motorista do carro teria invadido a pista contrária. É o que indica também o local onde os veículos pararam após a colisão. A chuva que caía no momento do acidente pode ter contribuído para que o motorista perdesse o controle do carro.