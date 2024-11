Um grave acidente na PR-160, entre as cidades de Curiúva e Telêmaco Borba, nos Campos Gerais do Paraná, resultou em uma morte e dois feridos nesta quinta-feira (31). A colisão frontal envolveu uma Volkswagen Saveiro, onde estava apenas o motorista, e uma Fiat Strada, onde estavam dois irmãos.

Conforme informações do portal Atento a Rede, o acidente aconteceu em um trecho que está em obras, porém, no momento não era realizado o controle de tráfego por siga-e-pare. Com o impacto, o motorista da Saveiro foi ejetado e não resistiu.

Já os irmãos receberam atendimento médico, mas não sofreram lesões graves. A PR-160 ficou interditada nos dois sentidos para atendimento da ocorrência.